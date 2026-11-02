Strage Isochimica, addio a Carmelo Picariello: addio Carminuccio Ancora una vittima ad Avellino

Un’altra dolorosa perdita che riporta alla memoria la drammatica vicenda dell’Isochimica e il suo pesante tributo umano. È scomparso Carmelo Picariello, per tutti affettuosamente conosciuto come “Carminuccio”, lavoratore dell’Isochimica, uomo forte e buono, che ha portato sulle proprie spalle il peso del lavoro con dignità, sacrificio e coraggio.

A ricordarlo, con parole cariche di affetto e commozione, è il Condominio di via Leonardo Di Capua n. 150, che si stringe al dolore della famiglia. Carmelo viene ricordato come un padre esemplare, un nonno amorevole e un vicino di casa dal cuore grande, sempre disponibile e pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il suo esempio di onestà, sacrificio e bontà resterà per sempre nel ricordo di quel palazzo che lo ha voluto bene.

Il condominio esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti i familiari.

Un’altra famiglia colpita, un altro dolore che si aggiunge a una storia che Avellino non può e non deve dimenticare.

Ciao Carmelo, riposa in pace. Non ti dimenticheremo.