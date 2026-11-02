"Lettere al Garante", Ciambriello presenta ad Avellino il suo libro "Lettere al Garante. Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze" il titolo del volume

Martedì 3 novembre, alle ore 10:30, al Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, n. 6)* sarà presentato il libro: "Lettere al Garante. Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze" di Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone private della libertà personale (IOD Edizioni, collana Cronisti scalzi, 2026,).

L’iniziativa è organizzata dal Garante provinciale delle persone private della libertà personale di Avellino, Carlo Mele, d’intesa con la Diocesi di Avellino.

Il volume raccoglie le lettere che le persone detenute hanno scritto al Garante e le organizza attorno ai grandi temi della vita in carcere: violenza e maltrattamenti, sovraffollamento e dignità negata, territorialità della pena e diritto agli affetti, salute, tempi della magistratura di sorveglianza, solitudine e rischio suicidario, genitorialità. Ciambriello era già tornato sul tema quattro anni fa con Carcere – Idee, proposte e riflessioni; questo nuovo lavoro dà la parola direttamente a chi è dentro, nella convinzione, ribadita nel volume, che «chi sbaglia non deve pagare, deve cambiare».

Alla presentazione interverranno:

Prof. Antonio De Feo, referente volontariato in carcere, Diocesi di Avellino

Padre Marco Masi, cappellano

Avv. Fabio Benigni, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino

Samuela Scardino, vice direttrice del carcere di Bellizzi Irpino

Dr. Fausto Picone, Presidente della Provincia di Avellino

Carlo Mele, Garante provinciale di Avellino

Sarà presente l’autore, Samuele Ciambriello.