Montecalvo Irpino: c'è una buona notizia per gli abitanti Pratiche sanitarie: non ci sarà più bisogno di recarsi ad Ariano Irpino

Da oggi, lunedì 2 novembre presso la "Casa di comunità" a Montecalvo Irpino, al via anche i servizi amministrativi.

"Finalmente si potranno realizzare direttamente qui in paese, senza la necessità di recarsi ad Ariano Irpino, pratiche importanti come: la scelta del medico di famiglia, le esenzioni, prenotazioni per visite ed esami e tutte le informazioni per l'accoglienza.

È un piccolo passo che rende la nostra casa di comunità ancora più accogliente, autonoma e vicina ai bisogni di tutti, soprattutto dei nostri anziani e di chi ha più difficoltà a spostarsi". La foto di buon auspicio per il nuovo anno 2027 che vedete, ci è stata inviata da Nicola Serafino.

"Vi ho inviato questa foto con la speranza che la la ripartenza di questa importante struttura sanitaria possa essere davvero solo l'inizio di una serie di attività importanti per la nostra comunità nella Valle di Miscano".