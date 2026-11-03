Una tazza speciale per un Natale più buono - XI edizione Undici edizioni, un unico grande impegno solidale

Dopo aver superato nel 2024 l'importante traguardo dei 100.000 euro raccolti e donati, il progetto “Una tazza speciale per un Natale più buono” torna nel 2026 con la sua undicesima edizione, forte di un risultato ancora più significativo: oltre 113.000 euro complessivamente donati nel corso della sua storia.

Un traguardo raggiunto grazie alla partecipazione di migliaia di persone che, anno dopo anno, hanno scelto di trasformare un semplice gesto quotidiano in un'occasione concreta di solidarietà.

La formula, semplice e ormai consolidata, resta invariata: una tazza in edizione limitata, ogni anno diversa, acquistabile al prezzo di 2 euro. Anche per il 2026, per ogni tazza venduta, Progress donerà 1 euro a Fondazione Telethon, contribuendo al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Undici edizioni che raccontano una storia fatta di partecipazione, generosità e responsabilità sociale. Un percorso che dimostra come anche un piccolo gesto, quando condiviso da tante persone, possa trasformarsi in un aiuto concreto e duraturo.

La collaborazione con Fondazione Telethon

La partnership con Fondazione Telethon, avviata nel 2015, rappresenta oggi il cuore dell’iniziativa. Grazie ai fondi raccolti attraverso la vendita delle tazze, Progress sostiene la mission della Fondazione: far avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare, attraverso il lavoro degli Istituti Telethon di Milano e Pozzuoli e il finanziamento dei progetti scientifici italiani più promettenti.

Undici edizioni di solidarietà: oltre 113.000 euro donati

L'idea nasce nel 2013, come gesto concreto di solidarietà legato al Natale. Da allora, ogni edizione ha contribuito a sostenere progetti e realtà impegnate nel sociale:

2013 – Donati 5.616 euro alla Croce Rossa Italiana per affrontare l'emergenza Sardegna causata dal ciclone “Cleopatra”.

2014 – Donati 10.500 euro alla Fondazione Santobono Pausilipon, a sostegno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

2015 e 2016 – Inizia la collaborazione con Fondazione Telethon: oltre 25.000 euro destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

2017 e 2018 – Finanziato un progetto del Comitato Provinciale Telethon di Avellino e Benevento, attraverso l'acquisto della prima T-Car in Italia, un veicolo attrezzato per il trasporto in sicurezza di persone con disabilità e carrozzine di grandi dimensioni.

2019 – Ancora a sostegno di Fondazione Telethon, con 12.500 euro raccolti.

2023 – Dopo la pausa dovuta alla pandemia, l'iniziativa riparte con 10.900 euro devoluti a Telethon.

2024 – Raccolti 6.753 euro, ma donati 10.000 euro a Fondazione Telethon grazie al contributo straordinario della famiglia Capaldo.

2025 – In occasione della decima edizione, sono state vendute 6.912 tazze e donati 10.000 euro a Fondazione Telethon, sempre grazie anche al contributo della famiglia Capaldo.

2026 – L'iniziativa raggiunge l'undicesima edizione, rinnovando la collaborazione con Fondazione Telethon e l'impegno a favore della ricerca scientifica.