Blitz dei Nas tra Salerno e Avellino: sequestrati oltre mille articoli e dolci Il bilancio dei controlli durante il fine settimana di Halloween

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Salerno hanno intensificato i controlli in vista di Halloween. Hanno controllato gli esercizi commerciali che vendono articoli ludici e prodotti legati alla ricorrenza. L'obiettivo è contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori.

COSMETICI SENZA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

In due attività commerciali della Valle dell'Irno i militari hanno sequestrato 146 confezioni di cosmetici, tra cui rossetti, trucchi per il viso, sangue finto e ceroni. I prodotti non avevano la notifica alla Commissione Europea prevista dalla disciplina di settore.

DOLCIUMI VENDUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

In un altro negozio dell'Agro Nocerino-Sarnese i Carabinieri hanno sequestrato 855 confezioni di dolciumi a tema Halloween, tra caramelle, chewing-gum e lecca-lecca. Erano in vendita senza l'autorizzazione per il commercio di alimenti.

ARTICOLI LUDICI IRREGOLARI IN IRPINIA

In Irpinia sono stati sequestrati 66 articoli, tra cui scheletri finti, zucche luminose e lanternine in plastica. Erano esposti per la vendita senza le informazioni richieste dal Codice del Consumo. In un altro esercizio sono stati sequestrati 53 articoli ludici, tra maschere, decorazioni e cestini in plastica, privi delle indicazioni obbligatorie per il consumatore.

SANZIONI E VALORE DELLA MERCE

Ai titolari degli esercizi sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 7.064 euro. Il valore dei prodotti irregolari sottratti al mercato è stimato in tremila euro.