Ariano: tutto pronto per la celebrazione del 4 novembre a Piano della Croce E' la prima cerimonia solenne sotto la guida del sindaco Mario Ferrante

E' una ricorrenza che affonda le sue radici nel passato tanta cara a grandi uomini del tricolle come Fedele Gizzi, Antonio Lizzo, Antonio Bonnanzio, Peppino Russo, Agostino e Nicola Oliva. Chi non ricorda la grande lotta per la realizzazione del monumento ai caduti proprio a Piano della Croce, che ha visto in prima linea anche l'ambientalista Felice Vitillo promotore dell'accensione dei ceri in suffragio dei caduti nell'attuale area di piano della croce prima della realizzazione del monumento.

Parliamo del 4 novembre. Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. L'amministrazione comunale di Ariano Irpino rivolge un invito alla città a partecipare alla cerimonia commemorativa

La celebrazione si terrà domani mattina a partire dalle ore 9:30, dinanzi al monumento ai caduti di Piano della Croce.

Alla presenza del sindaco Mario Ferrante, delle autorità civili, militari e religiose, la cerimonia prevede la deposizione della corona d'alloro, la resa degli onori ai caduti e gli interventi istituzionali.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado, protagonisti di letture e riflessioni dedicate alla memoria, alla pace e ai valori della costituzione. L'accompagnamento musicale sarà curato dalla Banda dell'associazione "Amici della musica di Melito Irpino.