Casette di Natale, Gianluca Festa: "Un grande babà, annullate la procedura" Avellino come Gotham City. È un attacco dai toni durissimi quello lanciato dall’ex sindaco

«Avellino come Gotham City». È un attacco dai toni durissimi quello lanciato dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa nei confronti dell’amministrazione guidata da Pizza, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Facebook e destinato ad alimentare il confronto politico sulla gestione delle iniziative natalizie in città.

Al centro della polemica c’è la procedura per l’organizzazione e l'allestimento delle casette di Natale nel centro cittadino. Secondo quanto denunciato dall’ex primo cittadino, la gara per l’affidamento dell’organizzazione della manifestazione non sarebbe stata ancora espletata, mentre il programma degli eventi sarebbe stato pubblicato soltanto due giorni prima della sua denuncia.

A destare particolare perplessità, secondo la ricostruzione fornita nel video, sarebbe soprattutto un altro elemento: «Qualcuno da due settimane già le propone in noleggio a 2.500 euro», afferma l’ex sindaco, riferendosi alle casette natalizie. Una circostanza che, a suo giudizio, farebbe emergere il sospetto che qualcuno fosse già certo di aggiudicarsi l'affidamento prima ancora della conclusione della procedura.

Da qui l'affondo politico contro la maggioranza Pizza. L'ex amministratore parla di un «grande babà» che sarebbe stato preparato nel silenzio di una parte della sinistra, accusata di aver utilizzato in passato la questione morale come strumento di critica politica e di adottare oggi un atteggiamento diverso, per convenienza e per non perdere posizioni di potere.

Parole pesanti, accompagnate da una richiesta precisa all'attuale amministrazione: «Chiedo all’amministrazione Pizza di annullare questa procedura prima che intervengano gli organi inquirenti».

La vicenda apre dunque un nuovo fronte di scontro politico ad Avellino, con l'organizzazione degli eventi natalizi finita al centro delle contestazioni. L'ex sindaco chiede chiarezza sui tempi e sulle modalità dell'affidamento, sollevando interrogativi sulla trasparenza della procedura.