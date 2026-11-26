"Cambridge Certification Day", ad Aiello del Sabato la consegna dei diplomi Un nuovo importante traguardo per l’Istituto Comprensivo guidato dalla dirigente Elena Casalino

Un passaporto per il mondo, fatto di conoscenza, competenze e nuove opportunità. È questo il significato di “A passport to the world: Cambridge Certification Day”, l’iniziativa che celebrerà un nuovo e importante traguardo raggiunto dall’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato, diretto dalla dirigente scolastica, professoressa Elena Casalino.

Lunedì 30 novembre, a partire dalle ore 16:00, presso il teatro “La bottega del sottoscala”, all’interno del Centro sociale Madre Teresa di Calcutta, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi Cambridge YLE relativi all’anno scolastico 2025-2026.

A ricevere le prestigiose certificazioni saranno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, protagonisti di un percorso formativo che ha permesso loro di consolidare e certificare le competenze acquisite nella lingua inglese.

Un progetto importante, fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica e realizzato grazie all'impegno e alla professionalità delle docenti di lingua inglese, che conferma ancora una volta l'attenzione dell'Istituto verso una didattica di qualità, capace di guardare oltre i confini del territorio e di offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

La certificazione Cambridge rappresenta, infatti, non soltanto il riconoscimento delle competenze linguistiche raggiunte, ma anche un'importante occasione di crescita personale, un incentivo a proseguire nel proprio percorso di apprendimento e una porta aperta verso nuove esperienze formative e internazionali.

Un successo che premia la costanza, l'impegno e l'entusiasmo degli alunni, ma anche il lavoro quotidiano della scuola e la visione educativa di un istituto che continua a distinguersi per iniziative di spessore e qualità.

Alla cerimonia prenderanno parte, oltre agli studenti premiati, la dirigente scolastica Elena Casalino, le insegnanti e i genitori, per condividere un momento di festa e soddisfazione che valorizza il percorso compiuto dai ragazzi e l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia.

Una giornata speciale, dunque, per l'intera comunità scolastica di Aiello del Sabato, che celebra i risultati raggiunti e rinnova il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni, con lo sguardo rivolto al mondo.