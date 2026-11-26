Mercogliano, 18enne colpito alla testa con una bottiglia: aperta un'inchiesta Gli inquirenti hanno provveduto ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza

di Paola Iandolo

Sul ferimento di un 18enne avellinese - colpito nella notte tra sabato e domenica, in un locale di Mercogliano per ben due volte con una bottiglia di spumante - è stato aperto un fascicolo d'indagine. Si procede per lesioni e al momento non vi sono iscritti. Ma a breve gli inquirenti potrebbero individuare il responsabile alla luce anche dell'analisi delle immagini di videsorveglianza attive nei pressi del locale. In giornata gli agenti della Mobile potrebbero già ascoltare alcune persone informate sui fatti. La vittima dell'aggressione trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino ha riportato una ferita profonda al capo che ha chiesto 35 punti di sutura.

Le indagini

La Questura di Avellino ha avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'aggressione e identificare i responsabili. Il motivo del gesto pare sia riconducibile a dei futili motivi. Il maggiorenne avellinese ferito con due bottigliate, ascoltato nell'immediatezza dei fatti dagli agenti delle Volanti,non ha saputo fornire indicazioni utili alle indagini. Ha detto di non ricordare cosa è accaduto nè prima nè dopo il ferimento.



