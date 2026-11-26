Ariano: il comune istituisce la Deco: ecco di cosa si tratta Obiettivo: valorizzare prodotti, saperi e tradizioni del territorio

Il consiglio comunale di Ariano Irpino ha approvato il regolamento che istituisce la Denominazione Comunale di Origine (DE.CO.). Il provvedimento, promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Ferrante, è stato illustrato in aula dall’assessore all’Agricoltura Sara Pannese, al termine del lavoro degli uffici comunali e dopo il parere favorevole della Commissione Affari Generali.

Con la DE.CO. il Comune potrà riconoscere e documentare il legame storico e culturale di prodotti, ricette e tradizioni con il territorio arianese. Il riconoscimento comunale affianca le certificazioni europee DOP e IGP e riguarda anche le produzioni artistiche e artigianali, le tecniche tradizionali di coltivazione, allevamento e trasformazione, gli antichi mestieri e le manifestazioni storiche, come feste, fiere e sagre.

Cittadini, imprese, associazioni e lo stesso Comune potranno presentare proposte accompagnate da documenti storici, fotografie o testimonianze che attestino il legame con Ariano Irpino. A esaminarle sarà una commissione tecnico-consultiva con competenze in ambito agricolo, gastronomico, storico-culturale, formativo e giuridico.

Sulla base dell’istruttoria, la Giunta comunale delibererà il riconoscimento e l’iscrizione nel Registro comunale DE.CO., autorizzando l’uso gratuito del logo ufficiale con lo stemma della città. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di istituire un paniere ufficiale delle DE.CO. arianesi e di avviare un raccordo con il Registro regionale della Campania.

“Con la DE.CO. vogliamo dare visibilità a chi custodisce e tramanda i saperi di Ariano Irpino”, dichiara l’assessore all’Agricoltura Sara Pannese. “Dietro ogni prodotto tipico e ogni ricetta ci sono il lavoro delle famiglie, degli agricoltori, degli allevatori e degli artigiani. Riconoscere questo patrimonio significa creare opportunità per le attività locali e far conoscere Ariano anche attraverso le sue produzioni e le sue tradizioni. A breve pubblicheremo l’avviso pubblico per raccogliere le prime domande”.