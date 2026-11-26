"Se domani non torno": la scuola al cinema per Giulia Cecchettin L’impegno educativo degli istituti diretti dalla dirigente scolastica Filomena Colella

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’IC Aurigemma di Monteforte Irpino e dell’IC “C. Covotta – don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino hanno assistito alla visione del film “Se domani non torno”, dedicato alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin.

Un’esperienza di riflessione e sensibilizzazione per promuovere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto, della libertà e delle relazioni paritarie.

Non una semplice uscita didattica, ma un’importante occasione di crescita, consapevolezza e riflessione. Questa mattina, 25 novembre, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei due istituti comprensivi diretti dalla dirigente scolastica, professoressa Filomena Colella, hanno visto film ispirato alla storia di Giulia Cecchettin, simbolo di una tragedia che ha profondamente scosso il Paese e riacceso il dibattito sulla violenza di genere.

Un’iniziativa dal forte valore educativo, fortemente voluta per trasformare la memoria in consapevolezza e l'emozione in responsabilità. La partecipazione congiunta dell’ IC Aurigemma di Monteforte Irpino e dell’I.C “C. Covotta – don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino testimonia la volontà di costruire, attraverso la scuola, un percorso condiviso di educazione all'affettività, alla parità e al rispetto reciproco.

A sottolineare il significato profondo dell'iniziativa è la dirigente scolastica Colella, che, in una lettera rivolta all'intera comunità scolastica proprio in occasione della ricorrenza, ha condiviso le proprie riflessioni dopo la visione del film.

"Al termine del film sono uscita dal cinema con un nodo alla gola, tante domande e una convinzione ancora più forte: la violenza contro le donne non si combatte soltanto dopo che è stata consumata. Si combatte prima. Molto prima. Nelle parole che scegliamo, nei comportamenti che tolleriamo, nei modelli culturali che trasmettiamo, nell’educazione che offriamo alle nuove generazioni", scrive la dirigente.

Parole che racchiudono il senso dell'impegno che la scuola è chiamata ad assumersi: intervenire prima che la violenza si manifesti, lavorando sulla cultura, sui linguaggi, sugli stereotipi e sui modelli relazionali che accompagnano la crescita dei ragazzi.

Nel suo intervento, richiama anche l'attenzione sulle forme quotidiane e spesso invisibili di subordinazione femminile, ribadendo che la libertà delle donne non può limitarsi al diritto di non subire violenza, ma deve tradursi nella possibilità concreta di scegliere, dire no, andare via e ricominciare senza paura e senza sensi di colpa.

Il cuore del suo messaggio è racchiuso in una parola: educazione:

"È proprio a scuola, fin dai primi anni di vita, che possiamo cominciare a costruire una cultura diversa. Una cultura nella quale i bambini imparino che nessuno appartiene a qualcun altro. Nella quale le bambine crescano sapendo di non dover chiedere il permesso di essere libere".

La dirigente sottolinea inoltre l'importanza di educare i ragazzi a riconoscere il valore del rispetto e della reciprocità, insegnando che la gelosia non è una prova d'amore, che la forza non è dominio e che nessuna delusione o ferita può giustificare la violenza. Allo stesso tempo, è fondamentale accompagnare le ragazze nella costruzione della propria autostima, affinché non confondano mai l'amore con il sacrificio di sé e la sopportazione con una virtù.

Un messaggio che coinvolge non soltanto il mondo scolastico, ma l'intera società. Famiglie, istituzioni e mezzi di comunicazione sono chiamati a collaborare per superare stereotipi e atteggiamenti che alimentano disuguaglianze e sopraffazione.

La visione di “Se domani non torno” diventa così parte di un percorso educativo che va ben oltre la giornata del 25 novembre. Perché ricordare Giulia Cecchettin significa anche interrogarsi sul presente e lavorare concretamente per un futuro diverso.

Come conclude la dirigente Colella nella sua lettera: "La scuola, da sola, non può cambiare il mondo. Ma può fare moltissimo per cambiare il modo in cui le nuove generazioni lo abiteranno".

È questo il significato più autentico dell'iniziativa promossa nei due istituti: fare in modo che il rispetto non sia soltanto una parola da pronunciare in occasione di una ricorrenza, ma un valore da vivere ogni giorno, nelle relazioni, nei gesti e nelle scelte.

Per Giulia. Per tutte le donne. Per le bambine e i bambini che abbiamo il diritto a ricevere una educazione alla libertà, al rispetto e alla reciprocità.