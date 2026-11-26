Ariano, aggiornato il piano delle opere pubbliche: ecco tutte le novità Approvata la mozione della maggioranza per sospendere la riscossione Tari durante le verifiche

Il consiglio comunale di Ariano Irpino ha approvato il secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla modifica n. 2 del programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2026.

La deliberazione aggiorna anche il programma triennale per l’acquisizione di forniture e servizi e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028. Nel corso della stessa seduta, la maggioranza consiliare ha presentato e approvato una mozione sulla TARI per sospendere la riscossione nelle more delle verifiche sulle singole utenze interessate.

Opere pubbliche, 1.275.000 euro per strade, immobili e impianti sportivi

Prima del voto, l’assessore Raffaela Manduzio ha illustrato gli interventi proposti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante. La rimodulazione delle risorse già previste destina 700.000 euro alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 475.000 euro agli immobili comunali e 100.000 euro agli impianti sportivi.

Le risorse per la viabilità erano state inizialmente previste per il completamento del collettore fognario, lotto A, in località Perazzo-Bivio di Villanova. L’intervento ha ottenuto una copertura autonoma nell’ambito dell’Accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente per tramite di Sogesid.

La manutenzione degli immobili è finanziata attraverso la devoluzione del mutuo originariamente destinato al secondo lotto della pubblica illuminazione. Per gli impianti sportivi vengono invece rimodulate le somme previste per la copertura del campo da tennis della Villa Comunale.

Tra le nuove opere figura la richiesta di finanziamento per l’adeguamento sismico dell’auditorium annesso all’edificio scolastico “P.S. Mancini” di Rione Cardito, per un importo di 1.000.000 di euro. L’inserimento è collegato alla partecipazione del Comune all’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse statali dell’otto per mille dell’IRPEF destinate all’edilizia scolastica.

Nel Programma triennale di forniture e servizi entrano il progetto “Ariano Experience District”, con 170.000 euro di fondi regionali e del Distretto Urbano del Commercio “Hirpinia” per la valorizzazione del commercio cittadino, e il progetto di pianificazione intercomunale di protezione civile, finanziato dalla Regione con 188.622,92 euro per migliorare il coordinamento tra i Comuni nella gestione delle emergenze.

“Programmare significa assumere impegni concreti verso la città e lavorare affinché questi impegni si traducano in risultati”, ha sottolineato l’assessore Manduzio a conclusione della relazione.

Tari, la maggioranza approva la mozione sullo stop alla riscossione fino al 15 febbraio 2027

La mozione approvata fa seguito alla richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale a Irpiniambiente di una relazione sull’effettiva collocazione dei contenitori carrellati cosiddetti jolly. Le verifiche serviranno ad accertare, per ciascuna utenza interessata, se il servizio di raccolta sia stato effettivamente garantito e a determinare quindi l’importo effettivamente dovuto.

Con la mozione, la maggioranza impegna il Consiglio a prendere atto della nota di riscontro di Irpiniambiente del 18 novembre 2026 e da indirizzo al dirigente del Servizio Tributi affinché valuti e adotti, entro il 15 dicembre 2026, un provvedimento di sospensione della riscossione fino al 15 febbraio 2027 per le utenze interessate dagli accertamenti.

Per le utenze che risulteranno di fatto prive del servizio, la mozione prevede la rettifica dell’avviso e l’applicazione di una riduzione TARI del 60% per il 2027. Per le somme già versate e risultate non dovute le stesse saranno portate in detrazione dalla nuova TARI oppure rimborsate.

La mozione approvata chiede inoltre di attendere la conclusione di tutte le verifiche prima di avviare i recuperi relativi alle annualità 2024 e 2025. Gli eventuali importi accertati come dovuti saranno recuperati senza sanzioni né interessi. Infine è previsto che il Consiglio comunale proceda all’aggiornamento dei regolamenti comunali in materia.