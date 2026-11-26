Montevergine, cede costone: nuova frana sulla strada provinciale FOTO All'alba il cedimento che interessa tre tornanti: tecnici e amministratori sul posto

Un anno dopo succede ancora: nuova frana sulla strada provinciale che conduce a Montevergine. Un costone ha ceduto questa mattina all'alba a Montevergine, nel comune di Mercogliano, dopo le piogge abbondanti delle ultime ore. Fango, alberi e detriti hanno coperto la strada per il santuario, chiusa da un anno e di cui nei giorni scorsi era stata annunciata la riapertura.

Il cedimento su un nuovo tornante della Provinciale

Poco prima dell'alba un fronte di frana si è staccato su un tornante della Provinciale che porta al santuario.

Le opere realizzate per ripristinare la frana di un anno fa non sono complete e il nuovo smottamento potrà influire sulla valutazione del rischio idrogeologico necessario per il via libera alla riapertura. Tecnici dell'amministrazione Provinciale sono al lavoro per verificare i danni.

Area a rischio: il ricordo della frana del 2025

L'area interessata è poco distante da quella della frana del 2025, dove erano già stati eseguiti interventi di messa in sicurezza. Quello smottamento, il 25 novembre dello scorso anno, aveva interrotto il collegamento con il santuario. Ieri è ricorso un anno esatto.

Fedeli e istituzioni di nuovo in attesa

Lunedì 23 novembre il presidente della Provincia, Fausto Picone, aveva comunicato che lavori e collaudi erano conclusi e che il traffico sarebbe potuto riprendere già in settimana. Fedeli, pellegrini e operatori del territorio avevano accolto la notizia con sollievo, dopo dodici mesi di disagi e isolamento.

Sicurezza e tempi incerti per la riapertura

Il nuovo cedimento è avvenuto in un punto diverso da quello del 2025, riguardando tre tornanti, e riporta l'attenzione sulle condizioni dell'intero versante e sulla sicurezza della strada.La strada resta chiusa e la riapertura, per ora, non ha una data.