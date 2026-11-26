Ariano, dissesto stradale in via Vitale: strada chiusa e mercato ancora lontano Il guasto idrico, i danni e le misure di sicurezza adottate

Avviate le verifiche dei danni alle strutture private dopo l'ennesimo guasto alla rete idrica ad Ariano Irpino che ha ieri ha portato alla chiusura di vico 5° Vitale dall'intersezione con via San Leonardo fino a via Umberto 1°. Un locale in particolare nei pressi di un centro diagnostico e della caserma della Guardia di Finanza è rimasto allagato, subendo diversi danni.

Un provvedimento necessario per motivi di sicurezza quello disposto dall'area tecnica comunale di concerto con la polizia municipale. La rottura della tubazione ha determinato un vuoto sotto la pavimentazione stradale, che dovrà essere ripristinata attraverso un riempimento. La strada, fanno sapere dagli uffici comunali resterà chiusa fino al termine degli interventi e al consolidamento del riempimento in modo da poter garantire il transito in sicurezza.

Si tratta della zona in cui dovrà essere trasferito il mercato settimanale. Ci verrebbe da dire: "Anche la terra si ribella a tale decisione oggetto di uno scontro politico in atto a palazzo di città".