Alcol, droga e porto abusivo di armi: cinque persone nei guai I controlli dei militari della Compagnia di Mirabella Eclano. Sequestrato un coltello a serramanico

Controlli intensificati sul territorio per contrastare l'illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Negli ultimi tre giorni i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno potenziato i servizi di prevenzione e vigilanza, concentrando l'attenzione soprattutto sui principali luoghi di ritrovo di Montemiletto e dei comuni limitrofi.

Il bilancio dell'attività è di cinque persone coinvolte tra denunce, segnalazioni amministrative e sanzioni.

Nel corso dei controlli, un 40enne di Ariano Irpino è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattato l'immediato ritiro della patente.

Sempre ad Ariano Irpino, un 50enne, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato deferito per porto abusivo di armi. Durante una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico, nascosto in uno scomparto dell'autovettura. L'arma è stata sequestrata e all'uomo è stata contestata la nuova fattispecie di reato introdotta dal cosiddetto decreto coltelli.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, sono stati invece segnalati alla Prefettura, quali assuntori di droga, un 20enne di Mirabella Eclano e un 45enne della provincia di Benevento. Entrambi, già noti alle Forze dell'Ordine, sono stati trovati in possesso di marijuana durante le perquisizioni personali e veicolari. Per tutti e due è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Infine, un 40enne di Grottaminarda, già noto per analoghi comportamenti, è stato sanzionato per ubriachezza. L'uomo è stato individuato nei pressi di un locale pubblico sottoposto a controllo, in evidente stato di alterazione alcolica.

L'attività di prevenzione e contrasto all'illegalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguirà su tutto il territorio provinciale, secondo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, dott.ssa Franca Fico.