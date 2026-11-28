Il professore Ascierto cittadino onorario di Solofra: "Un piacere e un onore" Conferimento con una cerimonia nel Salone Maggiore di Palazzo Orsini con il sindaco Moretti e AMOS

La Città di Solofra ha conferito la cittadinanza onoraria al professore Paolo Antonio Ascierto. "Per la prima volta nella sua storia, il Comune di Solofra ha conferito la cittadinanza onoraria a un oncologo di fama internazionale celebrando l'eccellenza, il valore della ricerca scientifica e un impegno straordinario al servizio della vita. C'è grande consenso e partecipazione a rispetto a quanto deciso": così il sindaco Nicola Moretti nella cerimonia nel Salone Maggiore di Palazzo Orsini con l'evento promosso dal Comune di Solofra con l'AMOS Solofra (Associazione Meridionale Operati al Seno) dalla presidente Maria Rosaria Ingenito e la vice presidente Angela D'Amore. "A maggior ragione dopo le rilevazioni dell'indagine di Procura e ISS su inquinamento e tumori con i dati a grosso rischio anche per la nostra città, c'è la necessità di attenzione da parte delle amministrazioni sovracomunali per il nostro territorio e questo evento può garantirla": ha aggiunto il primo cittadino di Solofra.

"Divulgazione e prevenzione mai distanti"

"Sono onorato, essere ritenuto parte della comunità, cittadino di Solofra è un piacere e un onore. È la mia prima volta a Solofra, è molto carina e sono ancora più onorato. Divulgazione e prevenzione vanno a braccetto. La prevenzione resta l'arma più efficace in assoluto. Prevenire è meglio che curare. Ci sono nuovi farmaci, nuove strategie, siamo tutti contenti, ma dobbiamo cercare di non arrivarci. Occorre non fumare, non fare lampade abbronzanti e tocco un tema che mi è particolarmente caro, un'alimentazione sana e uno stile di vita sano. L'informazione è importante perché consente di poter definire quelli che possono essere i corretti stili di vita": ha affermato Ascierto a margine della conferimento.

"Premiati l'impegno e l'amore in quello che fa ogni giorno"

L'iniziativa è nata perché ritenevano fosse fondamentale ringraziare il professore Ascierto per tutto ciò che ha fatto e che fa": ha sottolineato la vice presidente di AMOS Solofra, D'Amore. "Abbiamo accolto il grido dei pazienti di Solofra e che sono seguiti dal professore Ascierto. - ha aggiunto la presidente di AMOS Solofra, Ingenito - Disponibilità, amore e affetto che arriva quotidianamente da un oncologo di fama internazionale e siamo onorati di accoglierlo oggi".