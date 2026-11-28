Dino D'Amato, Fdi: "Ecco i primi 100 giorni dell'amministrazione Ferrante" "Servono tempo, programmazione e risposte concrete"

Dalla Tari ad Amu, dal mercato settimanale alle opere pubbliche, fino al recupero dei finanziamenti Sogesid.

La nuova amministrazione guidata dal sindaco Mario Nicola Vittorio Ferrante è impegnata nella ricostruzione delle situazioni ereditate e nella definizione delle priorità per il futuro della città.

I primi cento giorni di una nuova amministrazione non sempre coincidono con la possibilità di mostrare immediatamente risultati visibili. Soprattutto quando ci si trova davanti a situazioni amministrative, finanziarie e progettuali che si trascinano da anni e che necessitano innanzitutto di una ricognizione approfondita.

È questo il quadro che emerge dall'attività della nuova amministrazione comunale guidata Mario Nicola Vittorio Ferrante.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Dino D'Amato interviene sulle principali questioni che interessano Ariano Irpino, evidenziando come questa prima fase sia stata caratterizzata soprattutto dalla necessità di conoscere a fondo le criticità ereditate, verificare gli atti, ricostruire le procedure e individuare le risorse necessarie per ripartire.

"Siamo ancora nella fase della fotografia delle criticità che abbiamo ereditato. Comprendiamo perfettamente che i cittadini, a cento giorni dall'insediamento, non riescano ancora a vedere concretamente l'opera della nuova Amministrazione. Sarebbe poco serio sostenere il contrario. Ma per rimettere in moto una città bisogna prima conoscere ciò che si eredita, capire quali problemi siano rimasti irrisolti e individuare le soluzioni possibili. Non si può costruire il futuro senza fare chiarezza sul passato".

TARI E BIDONI JOLLY: UNA SPERIMENTAZIONE DEL 2022 CHE OGGI PRESENTA IL CONTO

Tra le questioni più delicate c'è quella relativa alla TARI e al servizio dei cosiddetti bidoni Jolly, nato come progetto sperimentale nel 2022.

La nuova Amministrazione si è ritrovata a dover affrontare un servizio che presenta problematiche economiche e organizzative, con costi non adeguatamente coperti, nonostante venga prospettato

un sistema di raccolta porta a porta soltanto parziale.

Il problema riguarda soprattutto il rapporto tra il servizio effettivamente garantito e gli importi

richiesti ai cittadini.

"Non è possibile ignorare una situazione del genere. Bisogna verificare attentamente il servizio realmente erogato, i costi sostenuti e la loro ricaduta sulla TARI. I cittadini hanno diritto a un servizio efficiente e a una tassazione equa".

AMU: VERSO LA LIQUIDAZIONE E IL PASSAGGIO DEL SERVIZIO AD AIR CAMPANIA

La vicenda AMU rappresenta un altro capitolo complesso. Dopo una lunga fase di approfondimenti e verifiche documentali, è emersa la necessità di procedere alla liquidazione della società, con il conseguente passaggio del servizio di trasporto pubblico ad AIR Campania, aggiudicataria della gara regionale.

Un percorso che richiede attenzione sotto il profilo amministrativo, economico e occupazionale, ma che rappresenta un passaggio necessario per definire il futuro del servizio.

"Dopo tanto tergiversare ci siamo ritrovati davanti a una documentazione che ha consentito di avviare il percorso verso la liquidazione. Adesso bisogna governare questa fase con responsabilità, garantendo continuità al servizio e attenzione ai lavoratori".

MERCATO SETTIMANALE: IL RITORNO NEL CENTRO STORICO ENTRO METÀ DICEMBRE

Tra gli obiettivi ormai definiti c'è il ritorno del mercato settimanale nella zona del centro storico, dopo il trasferimento nell'area di Cardito. Il rientro è previsto entro la metà di dicembre, sulla base del percorso autorizzativo con la Regione Campania.

Una scelta che punta a restituire vitalità al centro storico, sostenere gli operatori commerciali e riportare il mercato nella sua tradizionale dimensione urbana.

"Il mercato è un pezzo della storia e dell'identità di Ariano Irpino. Il suo ritorno nel centro storico rappresenta un obiettivo importante per gli operatori e per tutta la città".

VARIAZIONE DI BILANCIO: STRADE, IMPIANTI SPORTIVI E FONDI SOGESID

La variazione di bilancio ha rappresentato un'occasione per individuare le priorità sulle quali concentrare le risorse disponibili.

La maggioranza ha scelto di orientare gli interventi verso alcune questioni rimaste irrisolte: le condizioni delle strade dissestate, le opere sportive mai avviate o rimaste incompiute e il recupero dei finanziamenti Sogesid, fermi dal 2019 e destinati alla realizzazione di opere fognarie.

Si tratta di situazioni che richiedono un lavoro amministrativo attento, per recuperare risorse e trasformarle finalmente in opere.

"Non possiamo continuare a lasciare strade in condizioni difficili, strutture sportive senza una conclusione e finanziamenti destinati alle opere fognarie bloccati dal 2019. La scelta della maggioranza è quella di riportare queste questioni tra le priorità della programmazione comunale».

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IL PRIMO LOTTO PROCEDE, IL SECONDO NELLA PROGRAMMAZIONE 2027

Anche sull'illuminazione pubblica è necessario fare chiarezza. Il primo lotto proseguirà verso il completamento grazie anche al lavoro di programmazione svolto dall'assessore Sara Pannese, che ha seguito il percorso necessario per dare risposte alle esigenze del territorio.Per il secondo lotto, invece, la realizzazione è stata rinviata alla programmazione del bilancio 2027.

"Va riconosciuto il lavoro svolto dall'assessore Sara Pannese sul primo lotto. Il nostro obiettivo è proseguire con una programmazione che consenta di estendere progressivamente il servizio anche alle altre zone che ne hanno necessità".

PIAZZE E POLO ALBERGHIERO GIORGIONE: INTERVENTI DA PORTARE A TERMINE

Tra gli obiettivi prioritari della nuova Amministrazione rientra anche il completamento dei lavori di riqualificazione delle piazze cittadine.

La scadenza indicata per il completamento degli interventi è il 30 giugno 2026. Si tratta di opere che incidono direttamente sulla vivibilità urbana e che dovranno essere seguite con particolare attenzione affinché i cantieri procedano secondo il cronoprogramma.

Altra questione strategica è quella del Polo alberghiero Giorgione, per il quale si punta ad accelerare l'avanzamento dei lavori.

"Le opere pubbliche devono arrivare a conclusione. I cittadini hanno bisogno di vedere cantieri che procedono e interventi che si trasformano in risultati. Le piazze e il Polo alberghiero Giorgione rappresentano due obiettivi sui quali occorre mantenere alta l'attenzione".

ASIDEV: CHIAREZZA SULLA VICENDA DEL PIGNORAMENTO

Resta inoltre aperta la questione ASIDEV e del pignoramento, sulla quale sarà necessario completare la ricostruzione dei passaggi amministrativi e finanziari, verificando le conseguenze per l'Ente e le iniziative adottate a tutela dell'interesse pubblico.

Anche su questo fronte la trasparenza e la conoscenza degli atti costituiscono il presupposto per qualsiasi valutazione.

D'AMATO: «NON VOGLIAMO VENDERE RISULTATI CHE ANCORA NON CI SONO, MA COSTRUIRE LE CONDIZIONI PER OTTENERLI»

"Siamo consapevoli che i cittadini attendano segnali visibili e risposte immediate. Comprendiamo anche che, guardando alle strade, alle piazze, ai servizi e alle opere ancora da completare, molti possano chiedersi quando inizieranno a vedere concretamente il cambiamento.

La risposta deve essere improntata alla sincerità: siamo ancora nella fase di ricognizione, verifica e programmazione. Stiamo fotografando le criticità ereditate, ricostruendo situazioni che in alcuni casi sono ferme da anni e individuando le strade amministrative e finanziarie per affrontarle.

L'amministrazione guidata dal sindaco Mario Nicola Vittorio Ferrante ha davanti a sé un lavoro importante. Non si può pretendere che tutto venga risolto in cento giorni, ma è fondamentale che ogni problema abbia un percorso, ogni intervento una programmazione e ogni impegno

una scadenza.

Come Fratelli d'Italia continueremo a seguire questo lavoro con attenzione e responsabilità, consapevoli che la fiducia dei cittadini si conquista soprattutto con i risultati. Ariano Irpino ha bisogno di ripartire. E per ripartire, prima di tutto, bisogna sapere da dove si comincia e avere il coraggio di affrontare ciò che per troppo tempo è rimasto irrisolto".