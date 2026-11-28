"Penso a quanti trascorrono giornate senza ricevere una visita nei nostri paesi" Il messaggio del Vescovo Sergio Melillo all'inizio del tempo di Avvento

"Sulla soglia di un nuovo anno liturgico, il tempo dell'Avvento torna a interpellare la nostra vita, a risvegliare il nostro cuore e a ricordarci una verità che rischiamo, talvolta, di smarrire nelle inquietudini e nelle fatiche del quotidiano: Dio non si è stancato dell'uomo, non ha abbandonato la storia, continua a venire incontro a ciascuno di noi.

L'Avvento è il tempo nel quale siamo chiamati a riscoprire il senso profondo della nostra attesa, a riconoscere i segni della presenza del Signore nella storia e a lasciarci sorprendere dalla novità di un Dio che viene".

Inizia così la lettera del Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo in vista dell'avvio del tempo di Avvento.

"Abitare il nostro tempo senza smarrire la speranza Viviamo una stagione della storia attraversata da profonde contraddizioni. Mentre il progresso scientifico e tecnologico apre possibilità fino a pochi anni fa impensabili, crescono le inquietudini sul futuro dell'uomo. Disponiamo di strumenti sempre più sofisticati per comunicare, eppure sperimentiamo nuove forme di solitudine; siamo in grado di raggiungere ogni parte del mondo, ma fatichiamo a raggiungere il cuore di chi ci vive accanto.

Le guerre, le disuguaglianze, le molteplici forme di povertà, la precarietà del lavoro, la fragilità delle relazioni familiari e la difficoltà delle nuove generazioni a progettare il proprio futuro alimentano un diffuso sentimento di incertezza.

Anche le comunità della nostra amata terra di mezzo conoscono le conseguenze dello spopolamento, dell'invecchiamento della popolazione, della partenza dei giovani e del progressivo indebolimento delle relazioni comunitarie.

Come cristiani non possiamo limitarci a registrare queste difficoltà, né rifugiarci nella nostalgia di un passato idealizzato. Siamo chiamati ad abitare questo tempo, che è il tempo che il Signore ci ha affidato, con la responsabilità e il coraggio di chi sa che la storia non è consegnata definitivamente al potere del male.

Benedetto XVI, nell'enciclica Spe salvi, ci ha ricordato che «solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente»

La speranza cristiana non nasce dall'illusione che tutto possa andare bene, ma dalla certezza che, qualunque cosa accada, non siamo soli e che nessuna esistenza umana è estranea all'amore di Dio.

Un Dio che assume la nostra fragilità

Il grande annuncio dell'Avvento consiste nel fatto che, prima ancora che l'uomo si metta alla ricerca di Dio, è Dio stesso a mettersi alla ricerca dell'uomo. Come emerge dalla riflessione di Romano Guardini, il cuore del cristianesimo non è un sistema di idee, ma l'incontro con la persona di Gesù Cristo, nella quale Dio entra nella storia e si rende vicino alla nostra esistenza.

È questo lo stupore dell'Incarnazione: l'Eterno entra nel tempo, l'Infinito assume la fragilità della nostra condizione, Dio sceglie di condividere il cammino dell'umanità. Betlemme ci rivela un Dio che non si impone attraverso la forza, ma si consegna nella debolezza di un bambino, affidandosi alla cura e all'amore degli uomini.

Il Signore avrebbe potuto manifestarsi nella potenza. Ha scelto, invece, la vulnerabilità. Questa scelta interpella la nostra cultura, nella quale il limite, la dipendenza dagli altri, la malattia e la vecchiaia rischiano di essere percepiti come una diminuzione del valore della persona.

Il magistero di Papa Leone XIV, richiamandoci alla centralità della dignità umana anche di fronte alle grandi trasformazioni del nostro tempo, ci invita a riconoscere che il valore di una persona non dipende dalle sue capacità, dalla sua efficienza o dalla sua autonomia.

Ogni vita è un dono da accogliere, rispettare e custodire, dal concepimento fino al suo naturale compimento. Anche quando la malattia, la sofferenza e il declino delle forze sembrano restringere l'orizzonte dell'esistenza, la dignità della persona rimane intatta. Quando non è più possibile guarire, è sempre possibile prendersi cura, alleviare la sofferenza, accompagnare e testimoniare la vicinanza dell'amore.

La luce di Betlemme non può essere separata dalla luce della Pasqua. Il Figlio di Dio assume la nostra umanità per condurla, attraverso il mistero della morte e della risurrezione, alla pienezza della vita.

Il Dio che viene a Betlemme non ci insegna a essere invulnerabili, ma ad essere responsabili della fragilità gli uni degli altri.

Riscoprire il silenzio e la preghiera

In un mondo dominato dalla velocità, dall'immediatezza, del “mordi e fuggi”, dal continuo affollarsi di parole e immagini, l'Avvento ci educa nuovamente all'attesa, al silenzio e alla capacità di ascoltare.

L'uomo contemporaneo è abituato a pensare il futuro come qualcosa da progettare, prevedere e controllare. L'Avvento ci ricorda che le realtà più profonde della nostra esistenza non possono essere possedute, ma soltanto accolte come dono.

Attendere il Signore significa preparargli uno spazio nella nostra vita, ritrovare il tempo della preghiera, lasciarci illuminare dalla sua Parola e riconoscere la sua presenza nelle vicende di ogni giorno.

Invito ciascuno di voi a riservare, durante queste settimane, un momento della giornata all'incontro personale con il Signore. Invito le famiglie a ritrovare la bellezza della preghiera condivisa e le nostre comunità parrocchiali a valorizzare la celebrazione dell'Eucaristia, l'ascolto della Parola, l'adorazione e il sacramento della Riconciliazione.

La preghiera non ci allontana dalle responsabilità della vita quotidiana, ma ci restituisce uno sguardo nuovo sulla realtà, rendendoci più attenti alle necessità dei fratelli.

Non lasciamo che il Natale venga consumato prima ancora di essere celebrato. Custodiamo lo stupore dell'attesa e riscopriamo la gioia di una vita più semplice, più raccolta, più aperta alla presenza di Dio.

Una Chiesa vicina ai poveri e a chi è solo

Nell'esortazione apostolica Dilexi te, Papa Leone XIV ci richiama alla centralità dell'amore per i poveri nella vita e nella missione della Chiesa.

Il Signore che attendiamo è lo stesso che ci viene incontro nel volto del povero, dell'ammalato, dell'anziano, di chi è solo, di chi ha perduto il lavoro, di chi vive nella sofferenza e nell'incertezza del domani.

Accanto alle povertà materiali, che continuano a interpellare la nostra responsabilità, esistono povertà meno visibili: la mancanza di affetti, la solitudine, l'abbandono, la perdita della speranza, il sentirsi dimenticati o non più necessari a nessuno.

Penso in particolare alle persone anziane che abitano nei nostri paesi, a quanti trascorrono giornate senza ricevere una visita, alle famiglie che assistono un congiunto ammalato, a coloro che affrontano nel silenzio il dolore di un lutto o la fatica della malattia.

A tutti loro desidero far giungere la mia vicinanza e l'assicurazione della mia preghiera. Chiedo alle nostre comunità parrocchiali, alla Caritas e a ciascun battezzato di farsi promotori, in questo tempo di Avvento, di gesti concreti di fraternità.

Cerchiamo chi non incontriamo più da tempo. Visitiamo gli ammalati e le persone sole. Condividiamo qualcosa dei nostri beni con chi è nel bisogno. Offriamo il nostro tempo a chi ha necessità di essere ascoltato.

Non sempre ci sarà possibile risolvere i problemi degli altri, ma sempre ci sarà possibile non lasciarli soli.

La carità cristiana non consiste soltanto nel donare qualcosa, ma anche nel donare qualcosa di noi stessi: il nostro tempo, la nostra attenzione, la nostra presenza.

Nessuno, nelle nostre comunità, dovrebbe sentirsi dimenticato.

Disarmare il cuore, costruire la pace Non possiamo vivere l'Avvento senza rivolgere il nostro pensiero alle popolazioni segnate dalla guerra, in Terra Santa, in Ucraina, ai bambini privati dell'infanzia, alle famiglie

costrette ad abbandonare le proprie case, a quanti piangono la perdita dei propri cari. Papa Leone XIV ci ha consegnato l'immagine di una pace «disarmata e disarmante, umile e perseverante».

Facciamo nostra questa invocazione, intensificando la preghiera per la pace e assumendoci la responsabilità di costruirla nei luoghi della nostra vita quotidiana. La pace comincia nel cuore di ciascuno di noi, nel linguaggio che utilizziamo, nella disponibilità al perdono, nella capacità di superare le contrapposizioni e di riconoscere nell'altro la dignità di un fratello.

L'Avvento sia per tutti un'occasione per deporre le armi dell'orgoglio, del risentimento, del pregiudizio e dell'indifferenza.

Non possiamo invocare la venuta del Principe della pace e continuare a custodire nel nostro cuore le ragioni della divisione.

Una Chiesa che si mette in cammino

In questa prospettiva desidero collocare anche il cammino che ci condurrà alla prossima Visita pastorale, che vuole essere un'esperienza di incontro, di ascolto e di comunione, nella quale riscoprire insieme la bellezza di essere Chiesa.

L'immagine dei discepoli di Emmaus, che riconoscono il Signore nel cammino condiviso e nello spezzare il pane, accompagni fin d'ora la preparazione di questo importante momento della nostra vita diocesana.

Prima ancora di attendere una Chiesa che venga a visitarci, impariamo ad essere una Chiesa che visita, che incontra, che ascolta e che si prende cura.

Vorrei che ogni nostra comunità fosse una casa accogliente, nella quale ciascuno possa trovare un luogo di ascolto, di consolazione, di preghiera e di speranza. Maria, donna dell'attesa e della speranza

Affidiamo il nostro cammino alla Vergine Maria, Madre della Chiesa e donna della Visitazione. Maria ha custodito il mistero della vita nascente, ha accompagnato il cammino terreno del Figlio ed è rimasta ai piedi della Croce, là dove ogni speranza umana sembrava venir meno.

Da lei impariamo che la fede non consiste nel possedere tutte le risposte, ma nel consegnare la nostra vita a Colui che ci ama. Da lei impariamo anche che l'incontro con Dio non ci chiude in noi stessi, ma ci mette in cammino verso gli altri.

A lei affidiamo le nostre famiglie, i nostri giovani, gli anziani, gli ammalati, i poveri e quanti attendono una parola di consolazione.

Maria, donna dell'attesa e della Visitazione, insegnaci a custodire il silenzio, ad ascoltare la Parola del Signore e a riconoscere il suo volto nei nostri fratelli. Rendici attenti alla sofferenza di chi ci vive accanto, generosi verso i poveri, solleciti verso chi è solo, operatori di pace e testimoni di speranza. Accompagna il cammino della nostra Chiesa e aiutaci a preparare nel nostro cuore una dimora accogliente per il Signore che viene. Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, attraversiamo questo tempo di Avvento con fiducia. Non permettiamo alle oscurità del presente di spegnere in noi la luce della speranza.

Il Signore viene. Viene nella fragilità di una vita che nasce, nella fatica di una vita che cresce, nella sofferenza di una vita ferita, nel silenzio di una vita che si avvicina al suo compimento. Viene nelle nostre case, nelle nostre comunità, nelle attese spesso inespresse del cuore umano.

Lasciamoci incontrare da Lui e diventiamo, gli uni per gli altri, segni credibili della sua vicinanza. Con questi sentimenti, auguro a tutti un santo e fecondo cammino di Avvento e di cuore vi

benedico".