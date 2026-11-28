Casalbore: una panchina rossa in paese con il numero di emergenza 1522 L'iniziativa dell'amministrazione comunale

"Nella sala consiliare del comune, i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Casalbore, ottimamente guidati dai loro insegnanti, ci hanno regalato momenti davvero belli attraverso canti, poesie e riflessioni su un tema tanto delicato quanto attuale.

Come amministrazione comunale, su sollecitazione dell’assessora Paola Ucci e delle altre tre componenti di maggioranza, Maria Franca Bocchino, Paoletta Ferraro e Consuelo Resce, abbiamo voluto installare in Piazza Municipio una Panchina Rossa".

Ad affermarlo è il sindaco di Casalbore Emilio Salvatore

Quella panchina rappresenta il posto rimasto vuoto di una donna alla quale la violenza ha strappato la vita. Il suo colore rosso ricorda il sangue delle vittime di femminicidio. Sulla panchina abbiamo fissato una targa che riporta il 1522, numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking, affinché possa essere anche un’indicazione utile per chi ha bisogno di aiuto.

Nel mio intervento ho voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione e della comunità casalborese alle donne che subiscono violenza, soffermandomi su una parola che vorrei rimanesse ben impressa nella mente dei nostri bambini, sin dalla scuola dell’infanzia, e che oggi ho voluto far risuonare nella nostra Sala Consiliare: Rispetto.

Il rispetto che troppo spesso viene a mancare nei rapporti tra un uomo e una donna, tra marito e moglie, tra fidanzato e fidanzata. Il rispetto della libertà dell’altra persona, delle sue scelte e del suo diritto di dire no. Nessuna forma di possesso o prevaricazione può essere confusa con l’amore.

Dopo essermi complimentato con i nostri ragazzi per quanto avevano preparato, ho chiesto loro una cosa: ogni volta che passeranno davanti a quella panchina rossa, si ricordino che uno dei valori più importanti nella vita di ciascuno di noi è il rispetto per il prossimo e, in particolare, per le donne.

Ho concluso il mio intervento ricordando una frase che, quando eravamo piccoli, i nostri genitori e i nostri insegnanti ci ripetevano spesso: "Le donne non si toccano neanche con un fiore".

Una frase semplice, con la quale siamo cresciuti e che oggi, di fronte ai tanti episodi di violenza e di femminicidio, sento il bisogno di riproporre ai nostri ragazzi. Vorrei che quelle parole diventassero un impegno concreto da parte di ciascuno di noi e soprattutto dei nostri giovani, da tradurre ogni giorno nei propri comportamenti e nelle proprie relazioni.

Grazie di cuore alla dirigente scolastica Annita Verticilo, che ha accolto volentieri il nostro invito e ha portato il suo saluto ai ragazzi e alle numerose famiglie presenti in sala.

Grazie al nostro parroco, Padre Gabriele Marino, per la sua costante presenza nei momenti importanti della vita della nostra comunità.

Un ringraziamento particolare va alle insegnanti e agli insegnanti per il lavoro svolto con gli alunni e per la sensibilità con cui hanno affrontato questo argomento. Grazie ai genitori, ai nonni e agli zii che oggi hanno assistito alle esibizioni dei loro bambini.

Infine, grazie alla mia amministrazione, rappresentata dall’assessora Paola Ucci e dai consiglieri Maria Franca Bocchino, Pierfrancesco Ignelzi, Enzo Perrella e Raffaele Fabiano, per aver saputo esprimere, ancora una volta, la propria vicinanza a chi vive situazioni di sofferenza.

La panchina rossa farà parte della quotidianità del nostro paese. Mi auguro che nessuno, passando davanti ad essa, dimentichi il motivo per cui abbiamo voluto collocarla proprio nella piazza del nostro Municipio. Casalbore ama le donne ed è vicina a tutte le vittime di violenza.