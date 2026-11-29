La richiesta dello stato di calamità da parte della Provincia di Avellino, l’attenzione massima dei sindaci dei Comuni interessati dalla nuova frana e dalla crisi ormai conclamata per Montevergine. I lavori di pulizia dopo quanto accaduto nel nuovo versante sono iniziati, ma all’intervento nell’immediato andrà legato un progetto articolato: così il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. "Abbiamo avuto indicazione che parte dei fondi sono pronti per essere appaltati. - ha affermato il primo cittadino - Dobbiamo intervenire con uno studio per la regimazione delle acque che aumentano. Le bombe d'acqua determinano questo aumento. A seguito di una verifica all'Osservatorio meteorologico di Montevergine abbiamo visto che i millilitri di acqua erano abbondanti rispetto alle normali piogge".
"Va messo in sicurezza un po' tutto per più aspetti"
La funicolare di AIR Campania è regolarmente in servizio e resta l’unica possibilità per l’approdo al Santuario da parte di cittadini e turisti. Occorrono certezze anche per il percorso di trasporto: "Va messo in sicurezza un po' tutto. - ha aggiunto D'Alessio - Stiamo parlando di una montagna imponente come Montevergine con un percorso viabile che copre l'intera montagna da est a ovest. Dobbiamo intervenire e dobbiamo avere la forza di individuare quelle che sono le risorse per poterlo fare".