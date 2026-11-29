Frana a Montevergine, l'appello dei sindaci: "Subito aiuti" Da Mercogliano D'Alessio: "Dobbiamo intervenire con uno studio per la regimazione delle acque"

La richiesta dello stato di calamità da parte della Provincia di Avellino, l’attenzione massima dei sindaci dei Comuni interessati dalla nuova frana e dalla crisi ormai conclamata per Montevergine. I lavori di pulizia dopo quanto accaduto nel nuovo versante sono iniziati, ma all’intervento nell’immediato andrà legato un progetto articolato: così il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. "Abbiamo avuto indicazione che parte dei fondi sono pronti per essere appaltati. - ha affermato il primo cittadino - Dobbiamo intervenire con uno studio per la regimazione delle acque che aumentano. Le bombe d'acqua determinano questo aumento. A seguito di una verifica all'Osservatorio meteorologico di Montevergine abbiamo visto che i millilitri di acqua erano abbondanti rispetto alle normali piogge".

"Va messo in sicurezza un po' tutto per più aspetti"

La funicolare di AIR Campania è regolarmente in servizio e resta l’unica possibilità per l’approdo al Santuario da parte di cittadini e turisti. Occorrono certezze anche per il percorso di trasporto: "Va messo in sicurezza un po' tutto. - ha aggiunto D'Alessio - Stiamo parlando di una montagna imponente come Montevergine con un percorso viabile che copre l'intera montagna da est a ovest. Dobbiamo intervenire e dobbiamo avere la forza di individuare quelle che sono le risorse per poterlo fare".