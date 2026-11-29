Appalti ad Avellino, il monito di Romano capogruppo Pd: serve responsabilità L'esponente dem lancia un chiaro avvertimento in vista di importanti appalti in città

In vista di importanti appalti Nando Romano capogruppo Pd ricorda come sia "lo stesso Gratteri a toglierci ogni alibi: «stiamo attenti anche in zone apparentemente isole felici», e un'inchiesta costruita così «mi ricorda i metodi che ho visto in Calabria». Partendo da queste parole di riflessioni del Procuratore Capo della Repubblica, facendo seguito agli ultimi episodi criminali verificatosi a pochi passi dalla città capoluogo e considerando il trascorso non proprio edificante dal punto di vista della legalità", per Romano è tempo di responsabilità.

Un chiaro avverimento all'amministrazione comunale

"Il mio monito va alle amministrazioni", dice Romano. E aggiunge: " La criminalità organizzata si nutre prima di tutto di contratti pubblici, appalti, e risorse pubbliche. Non a caso il Comune di Avellino ha già vissuto anni difficili, ed oggi non si può rimandare in quanto ci si avvia ad appaltare grandi progetti : -dalla rigenerazione urbana da quasi 17 milioni di euro per cui la Regione ha sottoscritto l'accordo di programma Regione Campania fino ai progetti PNRR, nonché a probabili fondi sulla ricostruzione dello stadio. Soldi pubblici ingenti, opportunità enormi , e paradossalmente anche il momento in cui le infiltrazioni cercano di entrare".

Attivare ad Avellino la stazione unica appaltante

"Per questo - chiarisce Romano - dico di attivare immediatamente, sul capoluogo, la stazione unica appaltante.

Non per burocrazia: per sicurezza. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede la qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti per gli affidamenti di lavori oltre 500mila euro ANAC Codice Appalti : significa competenze certificate, procedure blindate, controlli strutturati. La criminalità si previene non fornendo discrezionalità di scelte agli uffici amministrativi: la discrezionalità è il varco da cui tutto entra. Le procedure, i bandi, le qualificazioni non sono un freno allo sviluppo , sono il muro che protegge i soldi pubblici da chi vorrebbe appropriarsene".