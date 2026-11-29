La vigilia di Catanzaro-Avellino: il punto sugli infortunati tra i biancoverdi Nesta: "Speriamo di recuperare Di Maggio per la gara con il Sudtirol"

La prospettiva in casa Avellino non cambia. I lupi vogliono confermare l'ottimo momento nella trasferta di Catanzaro. Gara in programma domani sera (ore 20.30) al "Ceravolo" e sarà nuova rotazione biancoverde tra campo e panchina con jolly a gara in corso. L'aveva anticipato nel post-gara di Cremona e Nesta è pronto a varare l'ulteriore turnover anche in virtù del successivo turno infrasettimanale tra l'8 e il 9 dicembre. Ritmi serrati in Serie B e gli irpini vogliono continuità prima del ritorno tra le mura amiche.

"Di Maggio con l'obiettivo del recupero per la gara successiva"

"Dopo la gara in casa con il Mantova, Walid ha avuto un risentimento al flessore e l'abbiamo gestito. Aveva 20/25 minuti per Cremona e l'abbiamo impiegato così. Dopo la partita non ha accusato problemi, quindi è recuperato. Sembra che il fastidio che accusava sia andato via e, quindi, Walid è al cento per cento. Per Venturi è la stessa cosa. Aveva un problemino, ho fuori Simic per tanto tempo. Deve giocare in mezzo uno tra lui e Izzo e non posso perdere entrambi. Non so quando tornerà Lorenco. Per gli altri, Di Maggio, Favilli, Iannarilli sono ancora fuori. Di Maggio ha iniziato a fare qualcosa in gruppo e speriamo che possa recuperare per la gara con il Sudtirol".