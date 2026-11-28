L'Avellino Basket vince a Mestre (71-88) ed è prima in solitaria per una notte Serie A2: undicesimo successo in dodici giornate di campionato per la squadra irpina

Primato in solitaria per una notte, in attesa del match della Libertas Livorno che sarà ospite della Reale Mutua Torino alle 18, per l'Halley Campania Avellino Basket, vince al Taliercio di Mestre contro la Gemini con il risultato di 71-88. Undicesimo successo in dodici giornate di campionato per la squadra di coach Di Carlo con Francis autore di 25 punti e con Palumbo protagonista nel finale (14 punti e 10 rimbalzi). Vittoria da capolista per il gruppo irpino, dominante a rimbalzo (31-46),

Il tabellino

LNP - Serie A2

Dodicesima Giornata

Gemini Mestre - Halley Campania Avellino Basket 71-88

Parziali: 20-22, 17-19, 16-24, 18-23

Mestre: Keshawn Curry 14 (2/5, 2/7), Lorenzo Calbini 13 (2/7, 3/7), Hasan Varence 13 (5/7, 1/4), Mauro Zacchigna 9 (1/1, 2/5), Riccardo Salvioni 8 (3/5, 0/0), Simone Valsecchi 6 (1/4, 1/5), Costantino Bechi 3 (0/4, 1/2), Francesco Segato 3 (0/0, 1/1), Matteo Gherardini 2 (0/2, 0/1), Armando Kazadi, Allesandro Dalla Bernardina, Cristian Favalessa

Avellino: Blake Francis 25 (6/7, 3/7), Mattia Palumbo 14 (2/2, 3/6), Giacomo Dell'Agnello 14 (6/7, 0/0), Tariq Owens 12 (1/1, 2/2), Michele Serpilli 10 (3/7, 1/3), Marco Mollura 5 (1/3, 1/5), Luca Campogrande 4 (2/2, 0/1), Andrea Zerini 2 (0/1, 0/1), Emidio Zuccardi 2 (0/1, 0/1), Gianluca Della Rosa (0/0, 0/4)