Scandone Avellino, alle 18 la sfida contro San Severo al PalaDelMauro L'assistant coach Matteo Bellizzi: "Sarà fondamentale l'approccio"

"Nella partita contro Lucca ci sono stati troppi alti e bassi e la prova nei parziali da una parte e dall'altra. Con San Severo sarà fondamentale l'approccio": così Matteo Bellizzi, assistant coach della Scandone Avellino, ha presentato la sfida in programma domani (ore 18). I lupi puntano alla continuità casalinga per rispondere immediatamente alle difficoltà confermate in trasferta.

"L'impatto sarà determinante"

"Al PalaDelMauro ci sentiamo più forti e sicuri e puntiamo sulle nostre certezze. - ha aggiunto il vice di coach Ciro Dell'Imperio - Nei momenti complicati non dobbiamo subire troppo, ma accettare il momento e limitare i danni. San Severo è un buonissimo roster, è ben allenata ed è aggressiva in difesa. In attacco i riferimenti sono chiari e dovremo limitarli con decisione. L'impatto sarà determinante. Il lavoro del nostro pacchetto lunghi deve riprodurre l'attitudine difensiva che ha sempre dimostrato".