Catanzaro-Avellino: i convocati di Nesta per la gara del "Ceravolo" Domani (ore 20.30) la sfida tra i giallorossi e i biancoverdi per la quattordicesima giornata

Si conferma l'elenco degli indisponibili nella rosa dell'Avellino per la gara di Catanzaro, in programma domani (ore 20.30). "Luca Di Maggio è alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Andrea Favilli è alle prese con una lesione di basso grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Antony Iannarilli è alle prese con una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra. Lorenco Simic è alle prese con una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra": ecco il report della società irpina sugli infortunati. Manuele Margiotta, portiere della Primavera biancoverde, resta nell'elenco dei convocati proprio in virtù dell'assenza di Iannarilli.

I calciatori a disposizione

2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 51 Margiotta, 56 Enrici, 77 Di Paolo.