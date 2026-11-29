I cento anni di nonna Elena con l'arma dei carabinieri nel cuore Festeggiata a Pietradefusi Elena Iorio, suo nipote è il capitano che guida la Compagnia di Acerenza

L'irpinia si conferma terra di centenari. E questa mattina, anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e quello della Stazione di Dentecane hanno voluto fare gli auguri a nonna Elena Iorio che, circondata dall'affetto della sua splendida famiglia, ha festeggiato i suoi cento anni. Un evento per la piccola comunità irpina. Nonna Elena è nata a Pietradefusi nel lontano 29 novembre 1926, un secolo fa. Ma l'aspetto che inorgoglisce l'arma dei carabinieri è che tra i suoi nipoti, figura anche il Capitano Mario Sauchelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Acerenza (in provincia di Potenza).

Un giorno di festa per nonna Elena, che arriva a pochi giorni di distanza dal compleanno della nonnina più longeva d'Italia, zia Laurina, Laura Lucia Sangenito, classe 1910, festeggiata per i suoi 116 anni dalla comunità di Sturno.