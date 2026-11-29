Avellino: l'esultanza della Primavera alla bandierina nel ricordo di Juary Replicata l'esultanza nel corso del derby vinto contro la Salernitana

Al 29' il gol di Dezio e la Primavera dell'Avellino ha raggiunto la bandierina per esultare, ma soprattutto ricordare Juary. I lupacchiotti di Molino hanno superato la Salernitana nel derby della decima gioranata del campionato di Primavera 2 con il risultato di 3-0. Dezio poco prima della mezz'ora, poi Sarcinella al sesto minuto di ripresa e Di Lauro al secondo dei quattro minuti di recupero: il tris biancoverde con la formazione under. Anche la prima squadra dell'Avellino, che sarà impegnata domani sera (ore 20.30) al "Ceravolo" contro il Catanzaro, per il posticipo della quattordicesima giornata di campionato, punta al gol proprio per ricordare Juary nell'iniziativa sposata con l'Associazione per la Storia.

Il tabellino

Primavera 2

Avellino-Salernitana 3-0

Marcatori: 29’ pt Dezio, 6’ st Sarcinella, 47’ st Di Lauro.

Avellino: Margiotta, D’Oppido, Delishi, Bianco, Giunto, De Cicco, Angelino (29’ st Raimondi), Sarcinella (46’ st Correnti), Dezio (29’ st Minkov), Dauria (32’ st Di Lauro), Pignatelli (32’ st Olele). All. Molino. A disp: Filigheddu, Santoro, Frulio, Di Vico, Drudi, Caso, Tessicini

Salernitana: Cataldo, Colurciello (10’ st Granata), Barzagli (32’ st Nastri), Cuomo, Sorbino (29’ st Valentino), Carpentieri, Graus, Paolillo (1’ st Ferrarese), Barba, Russano, Paudice (10’ st Leotta). All. Foglia Manzillo. A disp: Siano, Giudice, Russo, Severino, Di Martino, De Biase, Gariani.

Arbitro: Riglia

Ammoniti: Sarcinella (A), Barzagli, Sorbino, Carpentieri, Graus (S)

Angoli: 11-3

Recupero: 4’ st