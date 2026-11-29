Avellino ricorda Luigi Urciuoli, amava gli animali e si batteva per le periferie Stamane lo scoprimento di una lapide con il sindaco Nello Pizza a Bellizzi Irpino

Amava gli animali, ma si batteva soprattutto per le periferie, in particolare aveva a cuore le sorti della frazione Bellizzi troppo spesso dimenticata. A un anno dalla scomparsa di Luigi Urciuolo, veterinario e consigliere comunale, è stata scoperta una targa proprio accanto al tiglio che lui stesso aveva voluto piantare nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale di Bellizzi Irpino. Una cerimonia toccante stamane: dopo la messa lo scoprimento della targa con l’intervento del sindaco di Avellino, Nello Pizza, che ha voluto sottolineare l'imoegno di Urciuoli a favore della comunità di Bellizzi Irpino.

“Il compianto dottore Luigi Urciuoli ha dedicato la sua professionalità all’amore per gli animali e la sua è stata una missione. Grazie a Sara Spiniello per l'organizzazione dell'iniziativa che si è tenuta oggi”, dice l’avvocato Nello Govetosa.