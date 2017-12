Scempio di Natale: ancora cassonetti in fiamme/VIDEO A farne le spese questa volta è stata la zona di Gaudiciello

Ancora cassonetti in fiamme nelle campagne di Ariano Irpino. A farne le spese questa volta è stata la zona di Cerreto, a ridosso della stazione ferroviaria. Per l'esattezza alla località Gaudiciello non molto distante dalla vegetazione e dai binari lungo la strada che porta alla statale 90 bis.

Ignoti hanno incendiato tutti i bidoni utilizzati dai residenti per la raccolta differenziata. Un vero e proprio scempio quello che si è presentato stamane agli occhi di tutti.

Sul posto i Vigili del Fuoco. Nei mesi scorsi era stata la volta di Santa Maria a Tuoro, Camporeale e Orneta Casone. I bidoni in questione erano stati trasferiti dal Piazzale della Stazione a Gaudiciello. Salvi gli altri adibiti al conferimento dell'indifferenziato. Non vi sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio.

Gianni Vigoroso