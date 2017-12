Natale Sicuro, Irpinia blindata: controlli a raffica Il bilancio

Irpinia blindata per le feste di Natale: più gazzelle in strada, maggiori controlli con posti di blocco sparsi sul territorio hanno consentito il rispetto della legalità. Un servizio straordinario denominato “Natale Sicuro”, che ha visto in campo tutto il personale disponibile delle 68 Stazioni disseminate su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili e del Nucleo Investigativo, impegnato nei grossi centri così come nelle aree rurali.

Il positivo bilancio vede 12 persone arrestate e ben 37 denunciate a piede libero.

Oltre 2.000 sono state le persone controllate, a bordo di circa 1.600 veicoli e quasi 20mila euro contestati per violazioni alle norme del Codice della Strada con 12 patenti ritirate o sospese e 4 veicoli sottoposti a sequestro o fermo per le irregolarità riscontrate.

Principalmente i controlli hanno riguardato, dopo i festeggiamenti, le guide in stato di alterazione psicofisica: 6 i casi in cui è stato riscontrato un tasso alcoolemico superiore al limite consentito. Un paio gli automobilisti senza patente.

Infine, nel corso dei controlli, 12 pregiudicati, non riuscendo a giustificare la propria presenza, sono stati allontanati con Foglio di Via Obbligatorio.

Dunque, un weekend natalizio particolarmente intenso dal punto di vista operativo per i militari del Comando Provinciale di Avellino.

Stessi servizi sono in programma anche per Capodanno.