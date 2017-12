Allerta meteo, crolla albero: paura ad Avellino In via Morelli e Silvati

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in più di venti interventi per il maltempo che sta imperversando su tutta l'Irpinia e soprattutto ad Avellino dove il forte vento sta creando non pochi disagi. A via Morelli e Silvati è caduto un albero, che è stato prontamente tagliato per liberare il marciapiede e l strada.