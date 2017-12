A Natale a squarciare gomme per avere soldi: coppia in carcere A Sperone

«Dacci i soldi o ti buchiamo le ruote della macchina». Avrebbero estorto denaro in strada, a Sperone, nonostante fossero sottoposti agli arresti domiciliari. Una coppia di coniugi è finita così in carcere. Per aver rivolto minacce ad un uomo a cui avevano già squarciato lo pneumatico della macchina.

L’obbiettivo era quello di farsi consegnare soldi. Con quei proventi. forse, avrebbero acquistato droga. I coniugi, lui 42enne e lei 33enne, entrambi di Sperone e con diversi precedenti, benché sottoposti agli arresti domiciliari, non erano in casa quando i carabinieri hanno effettuato i controlli: un'ulteriore aggravante per la loro posizione. Le verifiche erano state effettuate la sera di Natale dai militari della stazione di Avella. Sono stati trovati entrambi, a piedi, lungo la Statale. Stavano camminando e quando hanno avvistato i militari sono scappati. Inutilmente I Carabinieri hanno proceduto ad un controllo più approfondito. Così hanno trovato un grosso coltello nascosto nella tasca dei pantaloni dell’uomo.

Ma le indagini hanno svelato ben altri particolari: poco prima i due erano stati i protagonisti di una tentata estorsione: avevano chiesto denaro ad una persona del posto; prima l'avevano minacciata verbalmente, poi avevano cercato di 'indurla' a sborsare soldi forandogli le gomme della vettura con il coltello.

Dopo una tappa in caserma, i due sono stati trasferiti in carcere a Bellizzi Irpino. Sono accusati di evasione, tentata estorsione e porto abusivo di coltello.