Sbanda e si ribalta: autocarro sfonda ingresso di una casa Paura a Taurano

Pauroso schianto nel pomeriggio nel territorio di Taurano. Tempestivo l'arrivo dei Vigili del Fuoco di Avellino. L'impatto in Via Vignali, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autocarro. Il conducente del pesante automezzo, che si è ribaltato, è stato portato in ospedale dai sanitari del 118, per le cure del caso. Nel ribaltamento, ha divelto l'ingresso di un fabbricato e tranciato un cavo ENEL. Per il recupero dell'automezzo si è reso necessario l'intervento in supporto alla squadra, dell'autogrù.