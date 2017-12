Botti pericolosi: sequestri a raffica in Campania Il primo ferito è un giovanissimo ad Agnano

È un ragazzino di 14 anni il primo ferito da 'botti' in questo fine anno. Il minorenne è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo con ferite alla mano destra, alla gamba destra e un problema ad un occhio e ai sanitari ha riferito di essere stato investito dall'esplosione di un petardo all'uscita della Cumana di Agnano ieri sera alle 23 circa, mentre era in compagnia di un amico. Ne avrà per quindici giorni ma la polizia indaga sull’accaduto. Intanto alla vigilia della lunga notte di San Silvestro il bilancio dei sequestri è già pesantissimo. I carabinieri ad Ercolano hanno arrestato 33enne che nel suo magazzino lungo corso Resina nascondeva circa 200 chili di “rendini” e “cipolle” (ordigni esplosivi artigianali) e circa 600 chili di batterie.

Sono 208 chili, invece, i botti sequestrati dai Carabinieri a Somma Vesuviana, dove sono stati denunciati un 27enne e un 27enne di Sarno. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di uno dei due, i militari hanno trovato nel salotto 'cipolle', bombe contenenti 175 grammi di esplosivo, e le 'bombe Hamsik 17', una sorta di bombe da lancio con mortaio.

Dieci sequestri di botti illegali nelle ultime ore della guardia di finanza tra Mondragone, Caserta e Marcianise, che hanno recuperato oltre 65mila giochi pirici (per un peso complessivo superiore alla tonnellata) tra petardi, razzi, bengala, fontane, candele e dischi pirotecnici e perfino 50 «palle da mortaio» artigianali del peso di circa 1 kg l'una.

A Melito Irpino i militari hanno sequestrato 16 kg di petardi, tra cui molte bombe carta. Sequestri anche a Manocalzati e Montella. Un'operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha portato al sequestro di 118 kg di fuochi in centro ad Avellino, in un locale a pieno terra di un condominio, e 150 kg ad Ariano Irpino.

Siep