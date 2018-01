Avellino, festeggia il nuovo anno: ferito da colpi di fucile A contrada Sant'Eustacchio

Un uomo di 35 anni è stato raggiunto da colpi di fucile mentre stava festeggiando il nuovo anno con i suoi familiari all'esterno della propria abitazione in Contrada Sant'Eustachio ad Avellino. I colpi sarebbero stati sparati con un fucile da caccia. L'uomo è stato ferito al basso torace e ai glutei. La vittima, che risiede fuori Avellinoe, dove era giunta per le feste, è stata medicata al pronto soccorso e dimessa. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sull'episodio indaga la Questura di Avellino. I colpi potrebbero essere stati esplosi dalle abitazioni vicine per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.