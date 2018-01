Ferito da colpo di fucile: era stato il padre per errore Il caso a Capodanno a contrada Sant'Eustacchio

È stato il padre 70enne a esplodere per errore i colpi di fucile che hanno ferito un 35enne la notte di Capodanno ad Avellino. La Squadra Mobile, che ha indagato, a seguito di accertamenti ha appurato che il ferimento dell'uomo era stato causato dallo stesso fucile a lui intestato. L'arma era stata portata in giardino da lui e da suo padre. E' qui che sono partiti i colpi, involontariamente. Entrambi sono stati denunciati, il 70enne per lesioni colpose e il 35enne ferito, che rischia il ritiro della licenza, per omessa custodia di armi.