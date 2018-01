Follia a San Nicola Baronia:38enne picchia 2 ospiti della Rems Intervento decisivo dei militari

Dovrà rispondere dell'accusa di lesioni e minaccia aggravata un 38enne di Napoli, arrestato dai carabinieri della compagnia Ariano Irpino.

L'uomo, sottoposto alla misura di sicurezza con ricovero presso la Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di San Nicola Baronia, nel pomeriggio di ieri, per futili motivi, ha dato in escandescenze ed ha violentemente aggredito con calci e pugni due internati presso la stessa struttura.

Immediatamente soccorsi, entrambi sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino e giudicati guaribili in 20 giorni per le lesioni subite. Il 38enne è stato dichiarato in arresto e trasferito nella apposita sezione della casa circondariale di Benevento, a disposizione della Procura sannita.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere in strutture simili. Negli anni scorsi, sempre in questa struttura si registrò la fuga di un paziente, che nel frattempo aveva intimorito alcuni abitanti e tentato di portare via un'auto. Anche in quell'occasione risultò determinante l'intervento dei carabinieri.