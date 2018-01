Muore al bar mentre gioca a carte: fulminato da un infarto Tragedia dell'Epifania ad Ariano

Si accascia e muore sul colpo in un bar mentre gioca a carte. E' accaduto nel popoloso Rione Cardito ad Ariano Irpino, lungo la trafficata statale 90 delle Puglie. La tragedia nel giorno dell'Epifania, intorno a mezzogiorno. La vittima è Pasquale Schiavo, 89 anni, residente nella zona, sposato e padre di due figlie. Un infarto fulminante non gli ha dato scampo.

A nulla è valso ogni disperato tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto dopo essere stati allertatati dalla centrale operativa di Avellino.

Pasquale era una persona affabile, simpatica e ben voluta da tutti. Addolorati il titolare del bar e tutti i suoi amici che lo ricordano con immenso affetto.

E' la seconda vittima delle feste di Natale, a Cardito, nel giro di pochi giorni. Alla vigilia di Capodanno, poco prima del cenone, era stato stroncato da un malore, mentre si apprestava a festeggiare a tavola con la moglie, Giuseppe Caro, per gli amici Peppe, un padre di famiglia, un uomo mite e umile. Stessa corsa contro il tempo da parte dei sanitari del 118, accorsi in contrada Viggiano, nel quartiere dei 78 alloggi. Ma anche in quella circostanza tutto si era rivelato purtroppo inutile. Un triste inizio dell'anno per i residenti del popoloso quartiere.

E stamane il secondo dramma, analogo. Non si è reso necessario l'intervento del medico legale essendo stata accertata subito dal 118 la causa del decesso. La salma è stata restituita ai familiari attraverso l'impresa di onoranze funebri Lo Conte per lo svolgimento dei funerali, in programma domani pomeriggio alle 16.30 nel Santuario Mariano Diocesano di Piano di Zona.

Gianni Vigoroso