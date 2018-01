La badante esce, furto al disabile.Incastrato dalle telecamere Il caso di Rotondi risolto grazie alla videosorveglianza

Ruba in casa di un disabile approfittando dell'assenza della badante. Un giovane è stato individuato dai carabinieri di Rotondi, che sono riusciti a risalire alla sua identità grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza. installate in paese, per la sicurezza. Lo hanno immortalato mentre, alla vigilia di capodanno, si era introdotto nella casa del povero anziano allettato, riuscendo a rubare 3mila euro in contanti, preziosi e valori per mille euro e un palmare da 2mila euro.

Il colpo in pieno giorno in via Annunziata, a Rotondi, attorno alle 10.30 del 31 dicembre scorso. Il video mostra, frame dopo frame, il ladro che sfrutta l'allontanamento della badante, uscita per andare a comprare il pane, per legare la cagnolina in cortile, forzare l'accesso della casa e fare razzia di soldi e beni preziosi.

In paese la rabbia era stata tanta per quanto accaduto al povero disabile derubato e violato nell'intimità di casa sua nei giorni di festa.

