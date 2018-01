Giocattoli pericolosi, blitz ad Ariano: multe per 90mila euro Denunciati quattro cinesi

Befana sicura, controlli a tappeto su giochi e merci destinati ai bambini. Gli Agenti del Commissariato di Ariano Irpino hanno sottoposto a sequestro amministrativo tantissimi giochi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia. Presso due esercizi commerciali ad Ariano Irpino, gestiti da personale cinese, sono stati infatti rinvenuti numerosi giocattoli potenzialmente dannosi per l’incolumità dei bambini, non essendo provvisti del marchio CE, ossia della garanzia per il consumatore che l’articolo che si sta per acquistare è stato fabbricato nel rispetto degli standard di sicurezza europea. I giocattoli del tipo “Dinosauri”, macchine radio comandate, monopattini scooter, cubi magici, racchette beach ball ed altro, erano destinati ad una utenza compresa tra i 3 ed i 10 anni, tutti palesemente fabbricati con materiale di scarsa qualità ed esposti al pubblico a prezzi vantaggiosissimi, tenuto conto nessun articolo superava il costo di 10 euro. I rispettivi titolari degli esercizi commerciali, due uomini e due donne, tutti di nazionalità cinese, regolarmente soggiornanti in Italia, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento per frode in commercio e a loro carico sono state elevate altresì sanzioni amministrative per circa 90.000 euro