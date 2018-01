Cocchia aperta definitivamente: si attende la Cassazione Intanto il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio.

di AnFan

Il Comune di Avellino si costituirà in giudizio davanti ai giudici della Cassazione contro il ricorso della Procura che si era opposta al dissequestro della scuola media Cocchia poi confermata dal Riesame. Intanto oltre novecento alunni sono tornati a scuola. Ma il futuro dell'edificio potrà essere chiaro solo dopo il 19 gennaio quando i giudici romani si esprimeranno sulla procedura. La decisione del Comune di costituirsi parte civile va letta come forma di autotutela da parte dell'ente. La decisione è stata presa questa mattina in giunta comunale.