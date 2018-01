Ladri scatenati in azione nelle campagne a nord di Ariano Bottino ancora da quantificare ma piuttosto consistente

Hanno scassinato una cassaforte e sono entrati in almeno due abitazioni. Ladri scatenati nelle campagne a nord di Ariano Irpino. I malviventi questa volta hanno colpito e in maniera pesante le località Valleluogo e Frolice Bosco. Bottino ancora da quantificare ma piuttosto consistente. Sull'accaduto stanno indagando Polizia e Carabinieri.

La zona in questione, al confine con Montecalvo Irpino, lungo la strada provinciale 414 è stata più volte bersagliata dai ladri.

Solo qualche giorno fa i malviventi erano entrati nuovamente in azione, a distanza di pochi mesi all'interno della scuola materna ed elementare di Palazzisi, lungo la strada San Vito Apice per assalire il vicino ufficio postale. Colpo andato a vuoto.

Altri furti in passato avevano interessato la zona di Tressanti e San Nicola a Trignano. Ed ora alla luce degli ultimi episodi, il livello di preoccupazione è salito ulteriormente in questa zona. Due giorni fa una vasta attività di controllo per combattere il fenomeno furti, dall'altro versante della città, nelle località Scarnecchia, Fiumarelle e Manna fino ai confini con Grottaminarda. In azione su disposizione della Questura di Avellino e del dirigente del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno, il Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. Numerose le auto fermate e le perquisizioni effettuate. Un controllo sollecitato soprattutto dai residenti di queste zone esasperati dalla lunga scia di furti compiuti negli ultimi mesi, tutti purtroppo rimasti impuniti. Attività che non cesserà minimamente, nonostante la ben nota carenza, ormai cronica di uomini e mezzi sul territorio.

Gianni Vigoroso