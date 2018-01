Canna fumaria in fiamme, rapido intervento dei caschi rossi E' accaduto ad Ariano Irpino, zona Camporeale

Canna fumaria in fiamme. E' accaduto alla località Camporeale di Ariano Irpino. Paura per i residenti ma il rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda ha scongiurato il peggio. Nessun danno a persone o cose. Non si contano soprattutto in questo periodo episodi del genere in Campania fronteggiati come sempre in maniera tempestiva, così come accaduto oggi ad Ariano Irpino dai Vigili del Fuoco.

Redazione Av