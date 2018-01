Avellino, furto in abitazione: «Viviamo nel terrore». Il video Contrada Sant'Eustachio. La vittima denuncia alle telecamere: «Ora basta, più controlli»

di Andrea Fantucchio

«Viviamo col terrore in casa nostra. Non riescono a fermare quei ladri». E' sconvolta la signora Anna mentre ci racconta del furto avvenuto nella sua abitazione. Ci troviamo a contrada Sant'Eustachio.

I ladri, poco dopo le 20.00, si sono introdotti nell'abitazione da una finestra della camera da letto. Hanno portato via diversi oggetti di valore fra i quali delle collane e un ipad. Poi è scatto l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Cosmopol e gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino. Proprio i poliziotti della sezione volanti, diretti dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno eseguito i primi rilievi.

E' il terzo furto in zona in meno di due settimane.

«Viviamo in uno stato di tensione continua. Abbiamo paura di essere in casa quando i ladri colpiranno ancora», spiega la vittima.

Una testimonianza che descrive vividamente la paura che attanaglia i residenti della zona. Finora i loro appelli sono caduti del vuoto. Non sono stati istallati ulteriori servizi di telecamere eccetto quelli privati.

Una svolta nelle indagini potrebbe arrivare proprio dalle immagini raccolte dal circuito di videosorveglianza dell'abitazione. Stando a una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati dalla finestra della stanza da letto dopo aver attraversato il giardino di una casa attigua.

Una dinamica già vista: i malviventi aspettano che i proprietari lascino l'abitazione, forzano la finestra del piano terra ed eseguono il colpo. Spesso sanno già dove si trovino gli oggetti di valore. A volte per portare via la refurtiva utilizzano le federe dei cuscini.

«E’ inammissibile che dopo tutti questi furti non siamo ancora protetti come si deve. Abbiamo paura anche di uscire a prendere un caffè», ribadisce la signora. Si fa portavoce anche degli altri residenti. Chiedono a gran voce di non essere più lasciati soli. Non un caso isolato purtroppo. Sono infatti tante, troppe, le zone di Avellino che esigono maggiori controlli per tutelare l'incolumità dei cittadini.