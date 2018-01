Jaguar contro furgone: 3 morti carbonizzati tra le lamiere Potrebbero esserci irpini tra le vittime

di Simonetta Ieppariello

Tragedia lungo la Bradanica: morti carbonizzati tra le lamiere in terra lucana. Potrebbero esserci vittime della provincia di Avellino nel grave incidente avvenuto questa mattina alle 7:45 lungo la statale, nella zona industriale di S. Nicola di Melfi. Una statale intensamente trafficata, di strategico collegamento tra molti comuni della zona. Lo scontro è avvenuto tra una Jaguar e un furgone intestato a una persona di Casalbore. Tre le persone intrappolate nei veicoli e morte carbonizzate. Un tragico bilancio. Sono in corso le operazione per risalire alle generalità delle vittime. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, i rilievi sono ancora in corso ma di sicuro il maltempo ha reso viscido e insidioso l'asfalto. La zona resta perimetrata. Traffico interrotto per consentire i soccorsi, ormai da ore.

Dai primi riscontri sembrerebbe che l’uomo a bordo dell’auto era di Matera, i due sul furgone irpini.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, gli operatori sanitari del 118 i Vigili del fuoco del distaccamento di Melfi e i tecnici dell’Anas, terribile la scena che si è presentata ai loro occhi: un groviglio di lamiere che a causa dell’impatto ha preso fuoco, rendendo rischiosissimi gli interventi.

L’Anas ha fatto sapere che a causa dell’incidente è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della ‘Bradanica’ all’altezza del km 44,350. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità locale”.

Un tragico bilancio in terra potentina. Lo scorso 3 gennaio, lungo il tratto dell'Ofantina di competenza lucana, un 40enne di Calitri aveva pero la vita in un altro tragico impatto. Lo schianto a Ruvo del Monte.

La vittima, originaria di Calitri, aveva 42 anni ed era diretta a Lavello, dove lavorava come pasticcere.

L'uomo si era sposato l’anno scorso e ogni giorno viaggiava tra Calitri e Lavello per lavoro.

Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, la Ford Fiesta guidata dall’uomo era sbandata a causa del ghiaccio finendo contro un camion proveniente dalla direzione opposta. Lo schianto è stato fatale. E' stato il calitrano la prima vittima sull'asfalto di origini campane di questo drammatico 2018.