Immigrazione clandestina a Sperone: nei guai un 20enne E' stato fermato e poi denunciato dai carabinieri. Era già gravato da un decreto di espulsione.

E' di una denuncia l'esito dei controlli dei carabinieri della stazione di Sperone, coordinati dalla compagnia di Baiano. I militari hanno fermato un 20enne di origine marocchina sprovvisto di permesso di soggioro. Dopo l'identificazione in caserma hanno riscontrato come il giovane fosse già gravato da un decreto di espulsione emesso dal Questore di Taranto. Si era infatti introdotto clandestinamente in Italia. Dopo la denuncia, toccherà ora all’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli occuparsi del suo caso.