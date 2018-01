Tragedia a Rione San Tommaso: 24enne si toglie la vita Il ragazzo V. M. le sue iniziali si è tolto la vita impiccandosi

Tragedia al Rione San Tommaso, periferia sud di Avellino, dove un 24enne, V.M. le sue iniziali, si è impiccato nell’area condominiale del palazzo dove risiedeva con la famiglia.

A rivenire il corpo esanime del giovane è stato il padre che rincasava da lavoro. Sembrerebbe che il giovane lavorasse in un centro per anziani . Un ragazzo serio, noto per la sua impegnativa attività di volontariato, al servizio degli anziani. I sanitari del 118 una volta arrivati nel popoloso condominio di via Pedicini, a pochi metri dal polo bancario della periferia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto gli agenti della volante della Questura di Avellino.

In aggiornamento