Rissa a Via De Conciliis, indaga la polizia Ascoltate cinque persone, ci sono anche ragazze

La polizia sta indagando su una rissa avvenuta sabato scorso, in via de Concilis. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Forse una ragazza contesa potrebbe aver scatenato la lite, degenerata in rissa. Ad avere la peggio è un giovane rapper, il quale per cercare di mediare è stato invece aggredito. Due i gruppi che si sono affrontati, uno proveniente da un paese dell'hinterland, l'altro da Avellino città. In tutto sono 5 le persone identificate e ascoltate in questura, tra loro ci sono anche due ragazze.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite e nessuno ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Nelle prossime ore potrebbero scattare provvedimenti. Tutti gli elementi sono al vaglio degli inquirenti.