Influenza e bronchiolite: reparti al collasso.«Tanti neonati» I consigli dell'esperto Spadea: lavate le mani, ricambiate l'aria in casa, tanta vitamina D1

di Simonetta Ieppariello

Bronchioliti e influenza, picco di ricoveri al Moscati come negli altri ospedali e presidi sanitari di tutta la regione. Pediatri e neonatologi invitano tutti a seguire le indicazioni utili alla prevenzione del contagio, mentre nel reparto di neonatologia, diretto dalla dottoressa Lucia Amatucci, i ricoveri esterni aumentano proprio per piccoli venuti al mondo, che una volta tornati a casa si ammalano inevitabilmente. Ma non solo. Ci sono anche i piccoli prematuri esposti a seri rischi, come ne caso di qualche settimino che nel ricevere una visita, magari del fratellino più grande, si ammala. «Proprio in questi casi - commenta il dottore Giulio Spadea -, i rischi aumentano, perchè possono verificarsi sepsi, ossia infezioni generalizzate. Il sistema immunitario nei piccoli, di fatto, non si è ancora formato e dunque l’esposizione al contagio diventa molto più rischiosa».

Il reparto del Moscati da settimane fa fronte alla continua richiesta di ricoveri di piccoli, anche solo di dieci giorni di vita.

«Non è semplice accertare se i neonati siano ammalati di influenza, quindi da contagio dal canonico virus HNU, piuttosto che stiano patendo gli effetti di una bronchiolite, con tutti i problemi dovuti alle difficoltà respiratorie. Una cosa è certa, le richieste di ricovero aumentano oltremodo. E siamo ancora in una fase antecedente al vero e proprio picco, che aspettiamo per febbraio».

Il dottore Spadea con i suoi colleghi sta fronteggiando l’emergenza e fornisce indicazioni utili in tema di prevenzione.

«Al contrario di antiche usanze è bene sempre cambiare l’aria degli ambienti di casa, certo evitando inutili esposizioni a correnti d’aria che possano rischiare di far ammalare il bimbo. Senza contare la necessità di lavare bene le mani, e far uscire i neonati garantendo l’esposizione al sole che garantisce la formazione naturale di vitamina D1».