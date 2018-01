Si apre una voragine: chiude via Speranza Nei pressi della Caserma dei Carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi si è aperta una profonda voragine lungo la strada che fiancheggia il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Oltre ai militari che hanno segnalato il fatto, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i poliziotti municipali. Si è provveduto a transennare la strada, chiudendo il traffico in entrambe le direzioni di marcia, per evitare l’allargamento della voragine. Una buca che ha destato non pochi pensieri ai residenti.

Sono in corso accertamenti per stabilirne le cause. Non si segnalano danni a persone o veicoli. Un fenomeno che allarma. Solo poche settimane prima aveva ceduto l'asfalto sulla salita di Rione Parco, a due passi da piazza Castello. Dal dramma delle strade colabrodo a quello delle vere e proprie buche che si aprono all'improvviso.